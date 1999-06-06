Во 2 сезоне 7 серии сериала «Секс в большом городе» подруги задумываются, что такое любовь с первого взгляда. Знакомая Миранды и парень, на которого Миранда имела виды, влюбляются друг в друга и приглашают остальных на свою свадьбу.
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