Во 2 сезоне 7 серии сериала «Секс в большом городе» подруги задумываются, что такое любовь с первого взгляда. Знакомая Миранды и парень, на которого Миранда имела виды, влюбляются друг в друга и приглашают остальных на свою свадьбу.