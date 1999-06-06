Во 2 сезоне 9 серии сериала «Секс в большом городе» Саманта встречает бывшего. У Миранды проблемы с графиком. Кэрри хочет побороть привычки мистера Бига. Шарлотта предлагает парню избавиться от кое-чего другого.
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