Во 2 сезоне 16 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри сомневается в чувствах друга и боится, что она лишь отвлекающий маневр. Шарлотта переживает, что во время секса ее партнер отвлекся. Саманте предлагают развлечься.