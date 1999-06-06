Во 2 сезоне 17 серии сериала «Секс в большом городе» подруги задумываются о своем возрасте. Шарлотта встречается с парнем чуть младше нее. Кэрри узнает про подругу мужчины ее мечты, Наташу, которая намного моложе Бига.