Во 2 сезоне 6 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри признается, что они опять вместе. Шарлотта попадает в тусовку лесбиянок. Миранда не выдерживает конкуренции с порнозвездами. У Саманты индивидуальные занятия с тренером.