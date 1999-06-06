Во 2 сезоне 6 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри признается, что они опять вместе. Шарлотта попадает в тусовку лесбиянок. Миранда не выдерживает конкуренции с порнозвездами. У Саманты индивидуальные занятия с тренером.
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