Во 2 сезоне 10 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри наконец слышит и говорит в ответ: «Я люблю тебя». Бармен и Миранда расстаются. Саманта страдает от прислуги. Шарлотта знакомится с кинозвездой, но события развиваются слишком быстро.