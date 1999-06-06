Во 2 сезоне 1 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри начинает отношения после разрыва. Миранда вне себя от мужских разговоров, Саманта страдает от недостатка ее партнера. Шарлотта озадачена проблемой своего парня.
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