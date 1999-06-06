Во 2 сезоне 4 серии сериала «Секс в большом городе» Миранде приходится имитировать оргазм, чтобы не быть одной. У Саманты наступает разочарование. Шарлотта пользуется услугами друга. Кэрри находит плюсы в одиночестве.