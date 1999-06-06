Во 2 сезоне 11 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри отвоевывает территорию. У Миранды проблемы с женским здоровьем. Шарлотта не может распознать ориентацию своего бойфренда. Саманта хочет отомстить бывшему.