Во 2 сезоне 18 серии сериала «Секс в большом городе» подруги рассуждают о дружбе между бывшими любовниками. Кэрри узнает о помолвке Бига с Наташей. Миранда и Стив возобновляют отношения. У Саманты меняется отношение к размеру.