Во 2 сезоне 2 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри набирается смелости, чтобы позвонить. Саманта старается быть честной с партнером, Миранда стала слишком откровенной, а Шарлотта заменила отношения с мужчиной на щенка.
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