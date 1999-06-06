Во 2 сезоне 2 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри набирается смелости, чтобы позвонить. Саманта старается быть честной с партнером, Миранда стала слишком откровенной, а Шарлотта заменила отношения с мужчиной на щенка.