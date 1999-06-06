Во 2 сезоне 3 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри вспоминает свои неудачные романы. Саманта понимает, что ее партнер извращенец. Шарлотта начинает отношения с милым парнем, до конца не осознав, что значит «милый».
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