Во 2 сезоне 8 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри и мистер Биг стараются не повторить прежних ошибок в отношениях. Саманта встречает миллионера. Миранда знакомится с «просто барменом, зато хорошим парнем».
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