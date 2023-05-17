Меню
Сериалы
Постучись в мою дверь
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Начались съемки российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь»
Создатели проекта обещают выйти за рамки оригинальной истории и улучшить сюжетные линии второстепенных героев.
Написать
17 мая 2023 11:51
Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» получит российскую адаптацию
Производством проекта занимаются создатели «Беспринципных».
Написать
22 декабря 2022 16:30
16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов
Не знаешь, что подарить? Позаимствуй идею у любимого персонажа!
Написать
19 декабря 2022 12:00
Любовь как в сериалах: 8 самых обсуждаемых турецких парочек
Самые красивые и громкие романтические истории турецкого кинематографа за пределами съемочной площадки.
Написать
29 июня 2022 23:53
Штраф за пропаганду распущенности и сотни отказов на кастингах: 10 фактов о сериале «Постучись в мою дверь», которые вы не знали
Турецкий романтический сериал «Постучись в мою дверь» стал одним из самых популярных в мире, а актеры Керем Бюрсин и Ханде Эрчел обрели небывалую известность. Сериал рассказывает историю взаимоотношений молодой флористки Эды, мечтающей получить грант итальянского университета, и обаятельного бизнесмена Серкана, по договоренности с которым героиня должна два месяца притворяться его девушкой.
Написать
23 июня 2022 15:54
Вызывают восхищение: 8 стильных турецких актеров, с которых мужчинам стоит брать пример
Керем Бюрсин, Бурак Озчивит, Халит Эргенч и другие восточные красавцы.
Написать
21 июня 2022 17:00
Топ-10 турецких сериалов, которые захватывают от начала до последней минуты
Исторические драмы, детективные расследования и любовные перипетии, которые точно не дадут заскучать.
Написать
15 апреля 2022 15:28
8 сильных героинь турецких сериалов и их философия жизни
Ищете вдохновения и моральной поддержки? Эти сильные женщины помогут вам поверить в себя!
Написать
13 апреля 2022 19:04
Что смотреть после того, как закончился сериал «Постучись в мою дверь»
Киноафиша подготовила список лучших сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь». Эта подборка понравится любителям запутанных историй о любви, а также ценителям восточных мелодрам и дорам.
Написать
16 февраля 2022 14:12
Зрители вернули сериал «Постучись в мою дверь» в эфир федерального канала
Канал «Суббота!» снял проект с эфира, но по многочисленным просьбам его пришлось вернуть.
Написать
17 сентября 2021 14:04
