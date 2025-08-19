Меню
Сериалы
Постучись в мою дверь
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
«Постучись в мою дверь», перелом позвоночника и месяцы терапии: прогулка на лодке чуть не оставила Бюрсина прикованным к инвалидной коляске
Волю актера не сломили, хотя ему пришлось пересмотреть взгляды на жизнь.
1 комментарий
19 августа 2025 17:09
Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды
Жизнь бывает несправедливой.
Написать
16 августа 2025 08:56
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
Актерский состав взорвал публику.
Написать
13 августа 2025 10:23
Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом
Проходными их не назовешь — рейтинги достойные.
Написать
5 августа 2025 07:00
Мамина принцесса, папина дочка: как сейчас выглядит Кираз из «Постучись в мою дверь»
Могла бы сняться в сольном сериале о подростковой любви.
Написать
16 июня 2025 13:46
Доярка из стамбульской Хацапетовки: 9 турдизи о романе богатого парня и девушки из народа
Любимое клише, которое никогда не надоест зрителям.
Написать
4 июня 2025 08:56
Женственный Серкан или вспыльчивая Фифи? Кто ты из «Постучись в мою дверь» по знаку зодиака
Речь о турдизи, а не московской версии сериала.
Написать
3 июня 2025 11:50
Даже сравнили с уринотерапией: в Госдуме призвали россиян «уничтожить турдизи» и перестать их смотреть раз и навсегда
Причем конкретные тайтлы, к которым есть претензия, депутат так и не назвал.
Написать
1 июня 2025 13:46
Опухоль в мозгу — лишь одна из бед: чем ещё болен Серкан в «Постучись в мою дверь» (не все поняли печальные намёки)
Поведение парня выдает его проблемы с головой.
Написать
2 апреля 2025 12:19
Сладкая вишенка раздора: почему Эда улетела от Серкана в Италию на 5 лет
Самый драматичный момент финала первого сезона «Постучись в мою дверь».
Написать
1 апреля 2025 18:36
Всей душой любите «Постучись в мою дверь»? Собрали 3 похожих сериала — у №2 рейтинг даже выше
Звездные составы — отдельная причина посмотреть каждый дизи.
3 комментария
31 марта 2025 19:05
От «Зимородка» до «Клюквенного щербета»: тест покажет, на какую свекровь из турдизи вы похожи (тест)
Ответьте на 5 простых вопросов и узнайте, чей характер вам ближе.
Написать
29 января 2025 09:54
Не только «Постучись в мою дверь»: 5 шикарных турдизи про фиктивные отношения
Герои начинали так же, как Эда с Серканом. А вот развитие сюжета у всех разное.
Написать
13 января 2025 09:25
Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой
Пересматривать можно в любое время года, но сейчас — лучше всего.
Написать
8 января 2025 13:17
Даже Серкан Болат не смог бы устоять: пройдите тест, чтобы узнать, кто из «Постучись в мою дверь» вам близок духовно
Может вы всегда восхищались не тем героем?
Написать
31 декабря 2024 12:19
«Великолепного века» это тоже касается: Керем Бюрсин объяснил, почему турецкие сериалы не уважают зрителей
По словам актера, у всех турдизи есть две глобальные проблемы.
Написать
29 декабря 2024 09:54
Сериал длиною в жизнь: 5 самых длинных турецких шоу, которые вы вряд ли сможете осилить целиком
«Санта-Барбара» нервно курит в сторонке.
4 комментария
19 декабря 2024 22:31
Еще не придумали образ на Новый год? Турецкие сериалы помогут — три фишки, которые можно повторить
Получится стильно и весьма практично.
Написать
11 декабря 2024 08:27
Для любителей «Великолепного века» и «Зимородка»: 5 идеальных подарков настоящему фанату турдизи
Предновогодние очереди в магазинах с каждым днем будут становиться все длинней, поспешите.
Написать
27 ноября 2024 09:52
Свершилось! Звезда «Постучись в мою дверь» присоединилась к касту «Клюквенного щербета»
Кое-кто обзаведется новым родственником в исполнении Неслихан Йелдан.
Написать
13 ноября 2024 09:25
Конкурентки Джоли и Беллуччи? Эти звезды турецких сериалов собираются блеснуть на Венецианском кинофестивале
Правда, они представят не фильмы, а именитые бренды.
Написать
31 августа 2024 14:15
Прилучный станет фермером в новом ремейке «Постучись в мою дверь»
Комедия с забавным названием выйдет уже нынешней осенью.
Написать
28 августа 2024 08:15
Бледные блондины с замком у Босфора: пять ляпов, которые то и дело допускают в турецких сериалах
Ради красивой картинки приходится лгать.
Написать
27 августа 2024 08:15
Не стучись в мою дверь: 4 веских повода перестать восхищаться Керемом Бюрсином
Артист был бы совсем идеальным, если бы не эти его недостатки.
Написать
26 августа 2024 19:30
На первом месте, конечно, Эда и Серкан: самые странные пары «Постучись в мою дверь»
В обычной жизни они бы не смогли быть вместе.
Написать
21 августа 2024 18:00
Фанатеете по турецким сериалам? Попробуйте угадать, откуда эти цитаты
«Эгоизм — сложное понятие», а пройти тест без ошибок — еще сложнее.
Написать
21 августа 2024 13:30
Тест для фанатов «Постучись в мою дверь»: угадайте, кому из героев принадлежит цитата
Хорошо ли вы запомнили диалоги персонажей?
Написать
16 августа 2024 19:00
Только истинные фанаты пройдут этот тест: угадайте турецкий сериал по одному кадру
Не надейтесь увидеть тут «Великолепный век».
Написать
15 августа 2024 11:00
«Пара жертва-тиран может быть очень долгоиграющей»: психолог оценила больные отношения Эды и Серкана
Специалист оценила отношения главных героев из сериала «Постучись в мою дверь».
Написать
15 августа 2024 08:30
Есть за что похвалить: чем российский сериал «Постучись в мою дверь» отличается от турецкой версии
Адаптацию разобрали на кирпичики, хотя в ней есть ряд жирных плюсов.
Написать
14 августа 2024 18:30
Молодой Серкан Болат и рейтинг 8,5: зрители считают этот сериал лучше, чем «Постучись в мою дверь»
Фанаты уверяют, что лучшего шоу о любви просто не существует.
Написать
14 августа 2024 16:45
