Начались съемки российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о том, что вчера, 16 мая, в Москве стартовали съемки российского ремейка популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Проект разрабатывается в сотруднические с компаниями «Медиаслово» и «Газпром-медиа холдинг».

Оригинальное шоу повествует о флористке Эде (Ханде Эрчель), лишившейся стипендии от крупного архитектурного бюро. Затаив обиду на компанию, разрушившую ее мечты, героиня решает отомстить ее руководителю Серкану Болату (Керем Бюрсин). Однако знакомство с бизнесменом неожиданно открывает для Эды новые возможности: Болат предлагает ей полностью оплаченную стажировку в обмен на то, что она два месяца будет притворяться его девушкой, чтобы тот смог вернуть свою бывшую. Героиня соглашается на эту авантюру, даже не представляя, как сильно она изменит ее жизнь.

По словам создателей российской версии, новое шоу сохранит ключевые особенности турецкого сериала, но также выйдет за рамки оригинального сюжета и расширит линии второстепенных персонажей, сделав их глубже и интереснее. Кроме того, авторы намерены улучшить моменты оригинальной истории, вызывающие наибольшее недоумение у фанатов.

Режиссером российской версии выступает Всеволод Аравин, ранее работавший над сериалами «Красная зона» и «Господа-товарищи». Имена членов актерского состава пока что держатся в секрете.

Российский ремейк «Постучись в мою дверь» будет транслироваться на телеканале ТНТ, а также выйдет на сервисах Premier и Okko. Дата его премьеры пока неизвестна.