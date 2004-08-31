В 4 сезоне 6 серии сериала «Клиника» Дэн приезжает к Джею Ди с известием о смерти их отца. Пока все коллеги жалеют его, Джей Ди ждет дружеского объятия от Кокса. Тем временем Терк узнает, что у него диабет второго типа. А уборщик сводит с ума Келсо…
Related video
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Авторизация по e-mail