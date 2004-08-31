В 4 сезоне 6 серии сериала «Клиника» Дэн приезжает к Джею Ди с известием о смерти их отца. Пока все коллеги жалеют его, Джей Ди ждет дружеского объятия от Кокса. Тем временем Терк узнает, что у него диабет второго типа. А уборщик сводит с ума Келсо…