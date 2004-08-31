В 4 сезоне 13 серии сериала «Клиника» спустя два месяца Эллиот и Джей Ди наконец-то стали друзьями и прекрасными коллегами, дополняющими друг друга. В то же время Карла злится на Терка за то, что он бездушно относится к своим пациентам.