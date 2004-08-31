В 4 сезоне 25 серии сериала «Клиника» Джей Ди начинает жизнь в одиночестве в новой квартире. Джейк тем временем вдохновляет Эллиот поверить в себя и получить новую работу, а Кокс уговаривает Келсо взять Джордан на работу в клинику.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail