В 4 сезоне 25 серии сериала «Клиника» Джей Ди начинает жизнь в одиночестве в новой квартире. Джейк тем временем вдохновляет Эллиот поверить в себя и получить новую работу, а Кокс уговаривает Келсо взять Джордан на работу в клинику.