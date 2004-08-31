В 4 сезоне 24 серии сериала «Клиника» Кокс пытается научиться не только ругать, но и хвалить своих подчиненных. Отношения Эллиот и Джейка стремительно развиваются, а Терк пытается доказать Коксу, что не является эгоистом.
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