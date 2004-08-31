В 4 сезоне 20 серии сериала «Клиника» Карла продолжает жить у Эллиот, а Джей Ди пытается поднять настроение лучшему другу. Кокс подначивает Келсо, чтобы он впервые за много лет взялся сам вести пациента. Но пациентка Келсо оказывается жуткой хамкой.
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