В 4 сезоне 20 серии сериала «Клиника» Карла продолжает жить у Эллиот, а Джей Ди пытается поднять настроение лучшему другу. Кокс подначивает Келсо, чтобы он впервые за много лет взялся сам вести пациента. Но пациентка Келсо оказывается жуткой хамкой.