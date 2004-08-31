В 4 сезоне 15 серии сериала «Клиника» Джей Ди встречает шикарную девушку Кайли, которая оказывается занята другим парнем. Келсо учит Эллиот воздерживаться от ложных обещаний родственникам пациентов, а Кокс наживает себе врага в лице уборщика.