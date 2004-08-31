В 4 сезоне 3 серии сериала «Клиника» Тед сообщает Перри и Джордан, что совершил ошибку и они до сих пор официально женаты. В то же время вся клиника считает Джея Ди помощником старшего ординатора из-за таблички, которую сделал уборщик.