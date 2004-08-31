В 4 сезоне 23 серии сериала «Клиника» Терк и Карла начали ходить к семейному психологу, а Джей Ди пытается найти себе новую квартиру. Эллиот же встречает парня своей мечты по имени Джейк, и Кокс начинает давать ей советы, как ему понравиться.