В 4 сезоне 23 серии сериала «Клиника» Терк и Карла начали ходить к семейному психологу, а Джей Ди пытается найти себе новую квартиру. Эллиот же встречает парня своей мечты по имени Джейк, и Кокс начинает давать ей советы, как ему понравиться.
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