В 4 сезоне 2 серии сериала «Клиника» Кокс устраивает соревнование между Эллиот и Джеем Ди за звание старшего ординатора. Карлу начинает раздражать, что Эллиот перестала слушать ее советы, зато соглашается со всем, что говорит Молли.