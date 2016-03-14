В 3 сезоне 54 серии сериала «Пятая стража» новый клиент просит Феликса поймать его жену на измене. Но вампир отказывается: агентство не занимается брачными вопросами. Однако когда Даше приходит странное видение, детективы возвращаются к делу.
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