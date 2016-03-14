В 3 сезоне 49 серии сериала «Пятая стража» Павел очень боится повторить судьбу отца: тот был жестоким и беспощадным маньяком, которого боялся весь город. Волна новых похожих убийств сильно напрягает клиента. Неужели он с этим как-то связан?
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