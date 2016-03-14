В 3 сезоне 14 серии сериала «Пятая стража» подросток по имени Петя вынужден просить деньги у прохожих на улице. Волею случая он узнает, что его настоящий отец — обеспеченный бизнесмен. Друг Пети тоже об этом узнает и решает избавиться от него…
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