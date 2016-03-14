В 3 сезоне 28 серии сериала «Пятая стража» к Феликсу обращается женщина, чей любовник попал в страшное ДТП вместе со своими родственниками и законной женой. Клиентка опасается, что ее возлюбленного хотят убить, а ДТП не было случайным.
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