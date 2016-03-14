В 3 сезоне 27 серии сериала «Пятая стража» детективы пытаются найти без вести пропавшую Элю. Накануне бойфренд девушки поссорился со своей матерью из-за их отношений. В итоге у пенсионерки произошел сердечный приступ, а затем Эля просто пропала.
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