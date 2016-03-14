В 3 сезоне 23 серии сериала «Пятая стража» две подруги отправляются отдохнуть в сауну, находящуюся при отеле. Расслабившись среди паров, одна из девушек начинает видеть странные вещи. Ей мерещится мешок с человеческими конечностями на полу...
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