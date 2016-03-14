В 3 сезоне 48 серии сериала «Пятая стража» известный коллекционер погибает при попытке остановить грабителей. Мужчины выносили из его квартиры самое ценное. Через пару лет после трагедии воры начинают погибать. Кто же им мстит? И при чем тут собака?