В 3 сезоне 45 серии сериала «Пятая стража» Феликс и его партнеры находятся в поиске маленького мальчика, которого похитили неизвестные. За ребенка просят гигантскую сумму, но единственный богатый человек в семье отказывается отдавать деньги...
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