В 3 сезоне 38 серии сериала «Пятая стража» в агентство обращается убитая горем мать. Ее 23-летняя дочь умерла от инсульта. Феликс выясняет, что инсульт был спровоцирован лекарством, которое девушке подсыпала ее подруга. Но зачем она это сделала?
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