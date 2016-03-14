В 3 сезоне 6 серии сериала «Пятая стража» главные герои пытаются найти пропавших женщин — обе были на празднике в компании своих супругов. И обе ели запеченную свинину. Связан ли ужин с произошедшим? И при чем тут маленькая девочка по имени Ксюша?
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