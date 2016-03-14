В 3 сезоне 19 серии сериала «Пятая стража» красивая молодая женщина была изуродована: кто-то плеснул ей в лицо кислотой. Мотивы преступника неизвестны, врагов у пострадавшей также нет. Однако злоумышленник уже нашел себе новую жертву.
Related video
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Авторизация по e-mail