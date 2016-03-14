В 3 сезоне 19 серии сериала «Пятая стража» красивая молодая женщина была изуродована: кто-то плеснул ей в лицо кислотой. Мотивы преступника неизвестны, врагов у пострадавшей также нет. Однако злоумышленник уже нашел себе новую жертву.