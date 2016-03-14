В 3 сезоне 32 серии сериала «Пятая стража» у Феликса просит защиты главный врач больницы. Мужчину пытались убить с помощью тонометра. В самой больнице также происходят странные вещи: коматозников отключают от аппаратов жизнеобеспечения...