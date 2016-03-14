В 3 сезоне 52 серии сериала «Пятая стража» новый маньяк объявляется в городе. Мужчина выслеживает и убивает людей, которые изменяют своим партнерам. Мотивы убийцы вполне понятны, но история оказывается не такой очевидной, как может показаться.
Related video
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Авторизация по e-mail