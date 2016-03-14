В 3 сезоне 18 серии сериала «Пятая стража» главные герои столкнулись с Тимуром, который научился предсказывать людям смерть. Изначально Тимур хотел впечатлить своими способностями девушку, но потом люди и правда начали погибать. Совпадение?
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