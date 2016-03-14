В 3 сезоне 41 серии сериала «Пятая стража» глава большой семьи погиб, его убили исподтишка. Однако на нем смерти не останавливаются. Его родственники также начинают гибнуть один за другим. Герои вынуждены вмешаться, чтобы остановить череду смертей.
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