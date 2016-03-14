В 3 сезоне 10 серии сериала «Пятая стража» все больше молодых людей находят мертвыми в лесу. Причина смерти остается неизвестной. Со временем вокруг странного места разрастается целая легенда. Молодежь ходит туда, чтобы получить острые ощущения...
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