В 3 сезоне 10 серии сериала «Пятая стража» все больше молодых людей находят мертвыми в лесу. Причина смерти остается неизвестной. Со временем вокруг странного места разрастается целая легенда. Молодежь ходит туда, чтобы получить острые ощущения...