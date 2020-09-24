Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Просто представь, что мы знаем 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Просто представь, что мы знаем
Киноафиша Сериалы Просто представь, что мы знаем Сезоны Сезон 1

Просто представь, что мы знаем 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Просто представь, что мы знаем»

В 1 сезоне сериала «Просто представь, что мы знаем» молодые энтузиастки врываются в мир крупных игроков информационного бизнеса с телеграм-каналом «ППЧМЗ», набрав за один вечер немыслимое количество подписчиков. Обратив на себя внимание серией публикаций с непроверенными источниками информации, девушки отчаянно стараются доказать окружающим свою профпригодность, получить спонсоров и вместе с тем сохранить независимость проекта. Чтобы приглядывать за новыми звездами тесного мира СМИ, девушкам навязывают в качестве редактора бывшего лидера независимой журналистики, а ныне тихого семьянина Малышева…

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Просто представь, что мы знаем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мертвец
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2020
Месть это окей
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2020
Арт-проект
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2020
Блок на негатив
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2020
График выхода всех сериалов
Безупречная Александрова играет врача с изъянами: новый сериал «Дыши» понравится даже тем, кто ругает российские сериалы
Январь 2026-го — время премьеры «Рыцаря семи королевств», приквела «Игры престолов»: Джордж Мартин уже посмотрел все серии и доволен
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (тест)
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
Спин-офф от HBO уходит в Sci-Fi: совершенно новый взгляд на «Теорию большого взрыва» — уже известно, когда ждать премьеру
«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки)
Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро
«Все так делают»: великолепные «Орудия» психолог разложил по полочкам — лучший хоррор года куда реалистичнее, чем вы думали
Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше