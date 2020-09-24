В 1 сезоне сериала «Просто представь, что мы знаем» молодые энтузиастки врываются в мир крупных игроков информационного бизнеса с телеграм-каналом «ППЧМЗ», набрав за один вечер немыслимое количество подписчиков. Обратив на себя внимание серией публикаций с непроверенными источниками информации, девушки отчаянно стараются доказать окружающим свою профпригодность, получить спонсоров и вместе с тем сохранить независимость проекта. Чтобы приглядывать за новыми звездами тесного мира СМИ, девушкам навязывают в качестве редактора бывшего лидера независимой журналистики, а ныне тихого семьянина Малышева…