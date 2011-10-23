В 1 сезоне 4 серии сериала «Однажды в сказке» Эмма пытается помочь молодой беременной женщине вырваться из крепкой хватки загадочного мистера Голда. В сказочном мире Золушка хочет изменить свою судьбу и готова на все.
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