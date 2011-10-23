В 1 сезоне 16 серии сериала «Однажды в сказке» ошеломленная Мэри Маргарет обращается к загадочному мистеру Голду. Девушке очень нужен адвокат, после того как ее начали подозревать в убийстве жены Дэвида, Кэтрин.