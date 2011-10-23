В 1 сезоне 6 серии сериала «Однажды в сказке» обессиленный Дэвид должен выбрать между своей женой Кэтрин и любовью всей жизни Мэри Маргарет. Принцу предстоит столкнуться с людьми, которые изменят его жизнь навсегда.
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