В 1 сезоне 10 серии сериала «Однажды в сказке» печальная парочка пытается свыкнуться со своими чувствами друг к другу, а самоуверенная Эмма и Реджина начинают подозревать во всем таинственного чужака, недавно зашедшего в их город.