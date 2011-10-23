В 1 сезоне 10 серии сериала «Однажды в сказке» печальная парочка пытается свыкнуться со своими чувствами друг к другу, а самоуверенная Эмма и Реджина начинают подозревать во всем таинственного чужака, недавно зашедшего в их город.
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