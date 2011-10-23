В 1 сезоне 3 серии сериала «Однажды в сказке» по настоянию Генри Эмма уговаривает Мэри Маргарет навестить в больнице лежащего в коме Джона Доу и почитать ему что-то из волшебной книги. Стеснительная девушка очень шокирована итогом своего визита.