В 1 сезоне 3 серии сериала «Однажды в сказке» по настоянию Генри Эмма уговаривает Мэри Маргарет навестить в больнице лежащего в коме Джона Доу и почитать ему что-то из волшебной книги. Стеснительная девушка очень шокирована итогом своего визита.
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