В 1 сезоне 15 серии сериала «Однажды в сказке» уверенная в себе Эмма нанимает Руби в качестве своей ассистентки, чтобы помочь ей узнать, в чем она хороша в жизни. Девушка устраивает допрос потерянному Дэвиду.
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