В 1 сезоне 15 серии сериала «Однажды в сказке» уверенная в себе Эмма нанимает Руби в качестве своей ассистентки, чтобы помочь ей узнать, в чем она хороша в жизни. Девушка устраивает допрос потерянному Дэвиду.