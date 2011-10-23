В 1 сезоне 9 серии сериала «Однажды в сказке» чувствуя их боль от того, что они пережили один и тот же ужас, Эмма отправляется на помощь к потерянным детям. Девушка хочет найти их отца, прежде чем их разлучат и отдадут в приемную семью.