В 1 сезоне 9 серии сериала «Однажды в сказке» чувствуя их боль от того, что они пережили один и тот же ужас, Эмма отправляется на помощь к потерянным детям. Девушка хочет найти их отца, прежде чем их разлучат и отдадут в приемную семью.
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