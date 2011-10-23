В 1 сезоне 14 серии сериала «Однажды в сказке» почти враги Мэри Маргарет и Лерой собираются объединиться для благого дела, чтобы помочь некоторым людям Сторибрука во время городского праздника — Дня шахтера.
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